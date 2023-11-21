(Bilinski) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bilinski) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Муж

1887 г.р.

Дети

Около 1918 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Bilinski Joannes

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Иван

Отец ребёнка: Станевич Иван

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Станевич Иван

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Станевич Иван

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Станевич Иван

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Станевич Иван

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Станевич Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станевич Иван

Смерть
Неизвестно
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