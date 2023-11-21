(Bilinski) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Bilinski Joannes
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Иван
Отец ребёнка: Станевич Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Станевич Иван
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Станевич Иван
Смерть
Неизвестно