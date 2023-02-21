Алексейченко (Шевченко) Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1937
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937
Отец: Шевченко Алексей
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
17.05.1957
Сын: Алексейченко Александр Федорович
Отец ребёнка: Алексейченко Федор Евменович
Рождение ребёнка
29.07.1972
Дочь: Науменко Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Алексейченко Федор Евменович
Бракосочетание
1987