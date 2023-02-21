Алексейченко (Шевченко) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейченко (Шевченко) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937

Отец: Шевченко Алексей

Мать: Лоскутова Лидия Степановна

Бракосочетание
1956

Муж: Алексейченко Федор Евменович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Алексейченко Александр Федорович

Отец ребёнка: Алексейченко Федор Евменович

Рождение ребёнка
29.07.1972

Дочь: Науменко Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Алексейченко Федор Евменович

Бракосочетание
1987

Муж: Вевер Бронислав Антонович

Омск, город Омск, Омская область
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