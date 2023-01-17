Ремизов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти19.02.1919 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1911 ст.
Дочь: Ремизова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Ремизова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
09.02.1918 ст.
Мать ребёнка: Ремизова Зоя Васильевна
Работа или профессия
До 19.02.1919 ст.
приходский священник Архангельской, села Михайловского, церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремизова Мария Сергеевна
Смерть
19.02.1919 ст.
Похороны
23.02.1919 ст.