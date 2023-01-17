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Ремизов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

19.02.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1911 ст.

Дочь: Ремизова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Ремизова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
09.02.1918 ст.

Сын: Ремизов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ремизова Зоя Васильевна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Работа или профессия
До 19.02.1919 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
приходский священник Архангельской, села Михайловского, церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремизова Мария Сергеевна

Смерть
19.02.1919 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Похороны
23.02.1919 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
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