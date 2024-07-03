Горбунов Павел Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Ефтефей Павлович
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Матрена Павловна
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Степанида Павловна
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Окинфий Павлович
Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна
Бракосочетание
Неизвестно