Горбунов Павел Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Павел Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Данила Иванович

Мать: Калинина Елизавета Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Федор Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Ефтефей Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Матрена Павловна

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Степанида Павловна

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Окинфий Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Ксения Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Ксения Радионовна

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