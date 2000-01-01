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Аржанухин Леонтий Зотиевич

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Между 1840 и 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1820 и 1832 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1850

Отец: Аржанухин Зотий

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1869

Сын: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
07.01.1874

Сын: Аржанухин Иван Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
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