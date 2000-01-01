Аржанухин Леонтий Зотиевич
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рожденияМежду 1840 и 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1840 и 1850
Отец: Аржанухин Зотий
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1869
Сын: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Мать ребёнка: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
07.01.1874
Сын: Аржанухин Иван Леонтиевич
Мать ребёнка: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия