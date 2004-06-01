Мальцева (Вуккерт) Амалия Давыдовна
Место рождения
Дата рождения10.02.1910
Дата смерти01.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Вуккерт Владимир Федорович
Отец ребёнка: Леонгардт Федор Карлович
Бракосочетание
До 1939
Осуждение
Около 1941
Выселена из Саратовской области в Красноярский край, где состояла на учете поселения.
Место жительства
С 01.02.1943
Мобилизована в трудармию и переселена в Закаменский р-н БМАССР, на Джидинский комбинат г. Городок, где поставлена на учет спецпоселения.
Бракосочетание
11.02.1949
Реабилитация осужденного
10.01.1956
Освобождена от спецпоселения на основании Указа ПВС СССР №129/23 от 13.12.1955.
Смерть
01.06.2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область