Мальцева (Вуккерт) Амалия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Вуккерт) Амалия Давыдовна

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Место рождения

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.02.1910

Дата смерти

01.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1908 г.р.
1896 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Вуккерт Владимир Федорович

Отец ребёнка: Леонгардт Федор Карлович

Бракосочетание
До 1939

Муж: Леонгардт Федор Карлович

Осуждение
Около 1941
Выселена из Саратовской области в Красноярский край, где состояла на учете поселения.
Место жительства
С 01.02.1943
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Мобилизована в трудармию и переселена в Закаменский р-н БМАССР, на Джидинский комбинат г. Городок, где поставлена на учет спецпоселения.
Бракосочетание
11.02.1949

Муж: Мальцев Константин Николаевич

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Реабилитация осужденного
10.01.1956
Освобождена от спецпоселения на основании Указа ПВС СССР №129/23 от 13.12.1955.
Смерть
01.06.2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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