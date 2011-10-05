Литвинов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Александр Владимирович

Литвинов Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

05.10.1949

Дата смерти

05.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949

Отец: Литвинов Владимир

Мать: Надежда Николаевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1977

Сын: Литвинов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Валентина Алексеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.09.1979

Сын: Литвинов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Валентина Алексеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
05.10.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.