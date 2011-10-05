Литвинов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.10.1949
Дата смерти05.10.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949
Отец: Литвинов Владимир
Мать: Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1977
Сын: Литвинов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1979
Сын: Литвинов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Валентина Алексеевна
Смерть
05.10.2011