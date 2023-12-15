Чуйкова Прасковья Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти15.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
07.11.1837
Сын: Чуйков Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
30.06.1840
Дочь: (Чуйкова) Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Чуйков Николай Емельянович
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
19.10.1845
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
?.06.1847
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: (Чуйкова) Агрипина Емельяновна
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Рождение ребёнка
19.07.1852
Дочь: (Чуйкова) Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович
Смерть
15.12.1889
Похороны
17.12.1889