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Чуйкова Прасковья Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

15.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чуйков Фома Емельянович

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1837

Сын: Чуйков Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1840

Дочь: (Чуйкова) Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Чуйков Николай Емельянович

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1845

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1847

Сын: Чуйков Федор Емельянович

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: (Чуйкова) Агрипина Емельяновна

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1852

Дочь: (Чуйкова) Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Чуйков Емельян Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.12.1889
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
17.12.1889
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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