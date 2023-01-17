Поздний Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1882 ст.
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
24.12.1882 ст.
Бракосочетание
20.10.1901 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком По жениху Тимофей Федоров... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1903 ст.
Дочь: Поздняя Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Ивановна
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Ивановна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Ивановна
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
28.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Ивановна
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.