Бабин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Евгений Александрович

Бабин Евгений Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952

Отец: Бабин Александр Степанович

Мать: Бабина Евгения

Рождение ребёнка
02.05.1977

Сын: Бабин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Бабина Любовь Васильевна

Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
17.10.1978

Дочь: Молоствова Ирина

Мать ребёнка: Бабина Любовь Васильевна

Орловка, Кеминский р-он, Киргизская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close