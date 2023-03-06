Бабин Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952
Отец: Бабин Александр Степанович
Мать: Бабина Евгения
Рождение ребёнка
02.05.1977
Сын: Бабин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Бабина Любовь Васильевна
Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
17.10.1978
Дочь: Молоствова Ирина
Мать ребёнка: Бабина Любовь Васильевна
Орловка, Кеминский р-он, Киргизская ССР