Небылица Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1880 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно