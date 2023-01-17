Пленне Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пленне Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2019

Сын: Попов Мирослав Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Попова Весна Сергеевна

Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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