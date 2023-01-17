Пленне Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2019
Сын: Попов Мирослав Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Попова Весна Сергеевна
Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область