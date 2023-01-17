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Зайцев Евгений Александрович

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

13.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.09.2010

Дочь: Зайцева Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Николаевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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