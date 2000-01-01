Кочергин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1878 ст.
Сын: Кочергин Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Кочергина Прасковья Михайловна
Запись о рождении и крещении сделана в селении Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1878
Проживающий на Арабатской стрелке феодосийский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно