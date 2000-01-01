Кочергин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1878 ст.

Сын: Кочергин Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Кочергина Прасковья Михайловна

Запись о рождении и крещении сделана в селении Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1878
Проживающий на Арабатской стрелке феодосийский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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