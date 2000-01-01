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Ходырева Наталья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ходырев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Ходырев Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Катерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович

Смерть
Неизвестно
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