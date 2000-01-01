Ходырева Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Ходырев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Катерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ходырев Яков Степанович
Смерть
Неизвестно