Новиков Тимофей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Дочь: Новикова Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Новикова Прасковья Васильевна
Место жительства
1904 ст.
Рыбница, Орловский уезд, Орловская губерния
Крестьянин деревни Горчаковой (Рыбница) Собакинской волости Орловского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно