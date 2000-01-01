Орлова (Мокрецова) Параскева Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Мокрецова) Параскева Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Орлов Егор Власов

Рождение ребёнка
1738

Сын: Орлов Ларион Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Власов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Орлов Егор Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Егор Власов

Смерть
После 1764
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