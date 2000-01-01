Орлова (Мокрецова) Параскева Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Орлов Егор Власов
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Орлов Егор Власов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Орлов Егор Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Егор Власов
Смерть
После 1764