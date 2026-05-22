Павлова (Архимандритова) ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова (Архимандритова) ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1824

умерла 1872

Отец
Архимандритов ИВАН1788 г.р.
Супруги
Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ1808 г.р.
Дети
Павлов ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1843 г.р.
Павлов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Архимандритов ИВАН

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1843

Сын: Павлов ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1846

Сын: Павлов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

Смерть
1872

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