Павлова (Архимандритова) ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
женский, родилась 1824
умерла 1872
ОтецАрхимандритов ИВАН1788 г.р.
Супруги
Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ1808 г.р.
Дети
Павлов ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1843 г.р.
Павлов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Архимандритов ИВАН
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павлов ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Павлов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Павлов ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Смерть
1872