Малышева Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Матрена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Малыхина Варвара Стефановна

Отец ребёнка: Малышев Стефан Стефанович

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малышев Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Малышев Стефан Стефанович

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малышев Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Малышев Стефан Стефанович

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Стефан Стефанович

Смерть
Неизвестно
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