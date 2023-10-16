Малышева Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Александр
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Малыхина Варвара Стефановна
Отец ребёнка: Малышев Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малышев Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Малышев Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малышев Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Малышев Стефан Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно