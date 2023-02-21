Сумской Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумской Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1989

Отец: Сумской Иван Михайлович

Мать: Сумская Светлана Степановна

Рождение ребёнка
11.09.2013

Дочь: Сумская Сияна Ивановна

Мать ребёнка: Сумская Кристина Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.2021

Сын: Сумской Арсений Иванович

Мать ребёнка: Сумская Кристина Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумская Кристина Александровна

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