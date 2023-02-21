Сумской Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1989
Рождение ребёнка
11.09.2013
Дочь: Сумская Сияна Ивановна
Мать ребёнка: Сумская Кристина Александровна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.2021
Мать ребёнка: Сумская Кристина Александровна
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно