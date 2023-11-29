Иванов Гаврила
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иванов Матвей Григорьев/Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иванов Иван Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Жив в 1810