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Иванов Гаврила

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иванов Савва Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иванов Степан Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иванов Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иванов Матвей Григорьев/Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иванов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Жив в 1810

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