Ксынкина Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксынкина Мария Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Ксынкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ксынкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
29.10.1920

Дочь: Ксынкина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ксынкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1923

Сын: Ксынкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ксынкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Ксынкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ксынкин Николай Павлович

Смерть
1975
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