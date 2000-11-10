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Пискарёв Игнат Сергеевич
Пискарёв Игнат Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.2000
Пол
Мужской
Отец
Пискарёв Сергей Викторович
1977 г.р.
Мать
Верочкина Ольга Ивановна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2000
Отец:
Пискарёв Сергей Викторович
Мать:
Верочкина Ольга Ивановна
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