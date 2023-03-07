Nissinen (Partanen) Anna Matintytär
Место рождения
Дата рождения07.12.1826
Дата смерти07.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1826
Отец: Partanen Matti Pekanpoika
Мать: Riitta Paavontytär
Крещение
08.02.1827
Бракосочетание
После 10.03.1848 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1848 ст.
Дочь: Anna Juhontytär
Отец ребёнка: Nissinen Johan Ollinpoika
Рождение ребёнка
24.07.1852 ст.
Отец ребёнка: Nissinen Johan Ollinpoika
Рождение ребёнка
02.05.1863 ст.
Дочь: Liukkonen Liisa Juhontytär
Отец ребёнка: Nissinen Johan Ollinpoika
Смерть
07.10.1894