Nissinen (Partanen) Anna Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen (Partanen) Anna Matintytär

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Место рождения

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.12.1826

Дата смерти

07.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1826

Отец: Partanen Matti Pekanpoika

Мать: Riitta Paavontytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
08.02.1827
Бракосочетание
После 10.03.1848 ст.

Муж: Nissinen Johan Ollinpoika

Рождение ребёнка
17.11.1848 ст.

Дочь: Anna Juhontytär

Отец ребёнка: Nissinen Johan Ollinpoika

Рождение ребёнка
24.07.1852 ст.

Сын: Nissinen Olli Juhonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Johan Ollinpoika

Рождение ребёнка
02.05.1863 ст.

Дочь: Liukkonen Liisa Juhontytär

Отец ребёнка: Nissinen Johan Ollinpoika

Смерть
07.10.1894
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