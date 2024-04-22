Блинов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Алексей

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1983

Отец: Блинов Анатолий

Мать: Блинова Зоя Павловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталья

Рождение ребёнка
17.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталья

Рождение ребёнка
26.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталья

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталья

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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