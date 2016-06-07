Дудченко Анатолий Тихонович
Место рождения
Дата рождения29.04.1953
Дата смерти07.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерусова Татьяна Николаевна
Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.06.2016