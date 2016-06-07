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Дудченко Анатолий Тихонович

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Место рождения

Сергеевка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.04.1953

Дата смерти

07.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерусова Татьяна Николаевна

Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.06.2016
Сергеевка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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