(Чижкова) Матрона Маркова-Маркелова 23.03.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Чижкова) Матрона Маркова-Маркелова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 23.03.1843 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Чижков Марк (Маркел) Степанов1815 ст. г.р.
Мать
Чижкова (Незаконнорожденная) Марина Андреева1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1843 ст.

Отец: Чижков Марк (Маркел) Степанов

Мать: Чижкова (Незаконнорожденная) Марина Андреева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Чижков.

Крещение
25.03.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сц. крест. Флегонт Терентиев Чижков и вдова крест. жена Агафия Игнатьева.

Смерть
Неизвестно

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