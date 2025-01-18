(Чижкова) Матрона Маркова-Маркелова
женский, родилась 23.03.1843 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецЧижков Марк (Маркел) Степанов1815 ст. г.р.
МатьЧижкова (Незаконнорожденная) Марина Андреева1815 ст. г.р.
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Рождение
23.03.1843 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.03.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. фамилия Чижков.