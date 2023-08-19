Розенман Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенман Арон

Место рождения

Друя, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмык (Розенман) неизв

Мать ребёнка: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Косс Koss (Розенман Rozenman Rosenman) Рейзя Рейза Роза Рейзел

Мать ребёнка: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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