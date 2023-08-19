Розенман Арон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмык (Розенман) неизв
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Косс Koss (Розенман Rozenman Rosenman) Рейзя Рейза Роза Рейзел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно