Олесов Василий Петрович 02.03.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Олесов Василий Петрович

Автор
АК
Китаева А.

мужской, родился 02.03.1883 ст., Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

умер 30.04.1939

Отец
Олесов Петр КарповНеизвестно г.р.
Мать
Олесова Евфимия ДмитриеваНеизвестно г.р.
Супруги
Олесова Анна ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Чернышова (Олисова) Александра Васильевна1909 г.р.
Олисова Бритвина Надежда ВасильевнаОколо 1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1883 ст.

Отец: Олесов Петр Карпов

Мать: Олесова Евфимия Дмитриева

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чернышова (Олисова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Олисова Бритвина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
30.04.1939

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