Олесов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1883 ст.
Дата смерти30.04.1939
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1883 ст.
Отец: Олесов Петр Карпов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чернышова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Олисова Бритвина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олесова Анна Петровна
Смерть
30.04.1939