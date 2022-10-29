Олесов Василий Петрович
мужской, родился 02.03.1883 ст., Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
умер 30.04.1939
ОтецОлесов Петр КарповНеизвестно г.р.
МатьОлесова Евфимия ДмитриеваНеизвестно г.р.
Супруги
Олесова Анна ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Олисова Бритвина Надежда ВасильевнаОколо 1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1883 ст.
Отец: Олесов Петр Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олесова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чернышова (Олисова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Олисова Бритвина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна
Смерть
30.04.1939