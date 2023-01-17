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Олесов Василий Петрович

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Место рождения

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.03.1883 ст.

Дата смерти

30.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1883 ст.

Отец: Олесов Петр Карпов

Мать: Олесова Евфимия Дмитриева

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чернышова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Олисова Бритвина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Олесова Анна Петровна

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесова Анна Петровна

Смерть
30.04.1939
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