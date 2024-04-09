Самим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова (Фархутдинова) Рита Салиховна

Рождение ребёнка
25.11.1962

Дочь: Хайдарова Регина Самомовна

Мать ребёнка: Шарипова (Фархутдинова) Рита Салиховна

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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