Самим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1962
Дочь: Хайдарова Регина Самомовна
Мать ребёнка: Шарипова (Фархутдинова) Рита Салиховна
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно