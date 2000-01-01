Гуселетова Ефросинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Ефросинья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Олимпиада Екимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анфиса Екимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Екимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Аксинья Екимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Еким Петрович

Смерть
Неизвестно
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