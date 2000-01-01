Гуселетова Ефросинья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Олимпиада Екимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анфиса Екимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Екимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Аксинья Екимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Еким Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно