Челпанова Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челпанова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Веретея, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Челпанов Алексей

Мать: не указана

Веретея, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кырченов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Кырченов Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Кырченова Февронья Кирилловна

Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кырченов Федот Кириллович

Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кырченов Емельян Кириллович

Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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