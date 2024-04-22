Челпанова Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Челпанов Алексей
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Кырченов Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Кырченова Февронья Кирилловна
Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кырченов Федот Кириллович
Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кырченов Емельян Кириллович
Отец ребёнка: Кырченов Кирилл Саввич
Смерть
Неизвестно