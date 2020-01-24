Усманов Мансур Вахитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Мансур Вахитович

Усманов Мансур Вахитович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

24.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Усманов Вахит

Мать: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1959

Сын: Усманов Маннаф Мансурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.