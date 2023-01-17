Кудымов Петр Алексеевич
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения29.05.1912
Дата смерти15.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1912
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
13.11.1934
Серов, Серовский, Свердловская область
Призван Серовским ГВК Свердловской области, РСФСР, СССР.
Военная служба
С ?.11.1934 по 26.04.1937
Лемболово, Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд
Курсант, затем командир отделения 286-й стрелковый полк 90-я стрелковая дивизия, Ленинградский военный округ.
Военная служба
13.10.1935
90-я стрелковая дивизия
Окончил полковую школу 286-й стрелковый полк 90-я стрелковая дивизия.
Работа или профессия
С 1937 по 1941
Верхотурский район, РСФСР, СССР
Работал в лесохимической артели "Труженик".
Работа или профессия
1938
Окончил курсы председателей пром. артелей в 1938 году.
Призыв на военную службу
14.01.1940
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области, РСФСР, СССР.
Военная служба
С ?.01.1940 по 26.11.1940
128-я мотострелковая дивизия
Командир отделения 741-й мотострелковый полк 128-я мотострелковая дивизия.
Военная служба
С 14.02.1940 по 13.03.1940
8-я армия Северо-Западный фронт
Участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 гг. в составе 741-го мотострелкового полка 128-й мотострелковой дивизии 14-я стрелковый корпус (первое формирование) 8-я армия Северо-Западный фронт. В со... Показать все
Военная служба
До ?.03.1940
Лоймола, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
В марте 1940 г. 128-я мсд наступала на левом фланге 14 СК из района озер Кейнатсюнлампи-Хейнелампи в направлении населенного пункта Лоймола с юга (деревня Лоймола, ныне поселок сельского типа в Лоймол... Показать все
Военная служба
?.04.1940
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В апреле 1940 г. части 128-й мсд передислоцированы в г. Вологда, Архангельский военный округ.
Военная служба
18.06.1940
Рига, Rīga
18.06.1940 г. части 128-й мсд в составе 2-го стрелкового корпуса 3-я армия вступили в г. Ригу (Латвия).
Военная служба
25.10.1940
Окончил курсы переподготовки младших командиров 741-й стрелковый полк 128-я стрелковая дивизия.
Призыв на военную службу
27.07.1941
Бракосочетание
До ?.07.1941
Жена: Кудымова Марфа Егоровна
Военная служба
С ?.07.1941 по 02.07.1942
39-я армия (первого формирования) Калининский фронт
Командир саперного взвода 420-го отдельного саперного батальона 252-й стрелковой дивизии 39-я армия (первого формирования) Калининский фронт.
Получение воинского звания/чина
26.03.1942
39-я армия (первого формирования) Калининский фронт
Присвоено воинское звание лейтенанта.
Попал в плен (военное)
02.08.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
02 августа 1942 года раненым попал в плен под городом Ржевом.
Попал в плен (военное)
22.04.1945
Находился в лагерях военнопленных в Германии. Освобожден из плена 22 апреля 1945 года.
Военная служба
С ?.10.1945 по ?.12.1945
5-я запасная стрелковая дивизия
Стрелок 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 55-й запасной стрелковый полк 5-я запасная стрелковая дивизия.
Демобилизация
13.12.1945
Демобилизован в декабре 1945 года (основание - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 "О демобилизации второй очереди личного состава Красной Армии").
Военная награда
1945
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Военная награда
06.04.1985
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Пр... Показать все
Смерть
15.09.1992
Сухобузимское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край