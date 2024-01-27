Волгин Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгин Георгий Васильевич

Место рождения

Владикавказ

Дата рождения

1898

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Волгин Василий Петрович

Мать: Волгина Александра Ивановна

Владикавказ
Рождение ребёнка
1924

Сын: Волгин Александр

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Анастасия Степановна

Смерть
1971
Г.Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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