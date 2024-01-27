Волгин Георгий Васильевич
Место рожденияВладикавказ
Дата рождения1898
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Владикавказ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Волгин Александр
Мать ребёнка: Волгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Г.Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость