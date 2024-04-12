Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна

Место рождения

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

Дата рождения

14.07.1986

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1986

Отец: Верхотуров Александр Григорьевич

Мать: Верхотурова Людмила Евгеньевна

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новицкий Вячеслав Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новицкий Вячеслав Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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