Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1986
Рождение ребёнка
07.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новицкий Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
20.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новицкий Вячеслав Александрович