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(Прохоров) Клавдия

Место рождения

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1917

Отец: Прохоров Егор

Мать: Прохоров Анна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
24.12.1917
Красноярский край, село Шалинское, Шалинская Прасковеевская церковь
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Смерть
Неизвестно
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