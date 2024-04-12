(Прохоров) Клавдия
Место рождения
Дата рождения19.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1917
Отец: Прохоров Егор
Мать: Прохоров Анна
Крещение
24.12.1917
Красноярский край, село Шалинское, Шалинская Прасковеевская церковь
Видимо, сестра Василисы - Анастасия была воспреемником. Антон Яковлев Черненко - сын Якова Иванова (возможно, брат Авраама???) | Godparents:Антон Яковлев Черненко и Анастасия Абрамова, граждане деревн... Показать все
Смерть
Неизвестно