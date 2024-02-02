Кацубина (Давиденкова) Дарья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКацубина (Давиденкова) Дарья Фёдорова

Кацубина (Давиденкова) Дарья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Давиденков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1872

Дочь: Стороженко Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Коцубин Георгий Семёнов

п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Бракосочетание
05.11.1961

Муж: Коцубин Георгий Семёнов

п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close