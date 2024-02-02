Кацубина (Давиденкова) Дарья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Давиденков Фёдор
Рождение ребёнка
09.05.1872
Дочь: Стороженко Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Коцубин Георгий Семёнов
п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Бракосочетание
05.11.1961
п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Смерть
Неизвестно