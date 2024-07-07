Подтероб Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1958
Дата смерти07.07.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подтероб Андрей Александрович
Мать ребёнка: Подтероб Любовь Александровна
Рождение ребёнка
03.05.1989
Сын: Ласкер Игорь Александрович
Мать ребёнка: Подтероб Любовь Александровна
Смерть
07.07.2024