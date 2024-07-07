Подтероб Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтероб Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1958

Дата смерти

07.07.2024

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подтероб Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подтероб Андрей Александрович

Мать ребёнка: Подтероб Любовь Александровна

Рождение ребёнка
03.05.1989

Сын: Ласкер Игорь Александрович

Мать ребёнка: Подтероб Любовь Александровна

Смерть
07.07.2024

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