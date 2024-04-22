Файзулин Владимир Зарипович
Место рождения
Дата рождения13.03.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914
Отец: Файзулин Зарип
Военная служба
04.05.1942
Воинское звание красноармеец|гв. рядовой ; рядовой Воинская часть 126 гвардейский стрелковый полк 41 гвардейской стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
24.03.1949
Дочь: Изиндяева Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Ивановна
Военная награда
30.05.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзулин Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Ивановна