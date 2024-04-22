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Файзулин Владимир Зарипович

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

13.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914

Отец: Файзулин Зарип

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Военная служба
04.05.1942
Воинское звание красноармеец|гв. рядовой ; рядовой Воинская часть 126 гвардейский стрелковый полк 41 гвардейской стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
24.03.1949

Дочь: Изиндяева Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Ивановна

Военная награда
30.05.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулин Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Файзулина Татьяна Ивановна

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