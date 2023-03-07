Зязина (Штиных?) Пелагия Антонова
Место рождениядер. Малаховская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Малаховская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Аграфена Корнилова
Отец ребёнка: Зязин Корнило Петров
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зязин Корнило Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762