Зязина (Штиных?) Пелагия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязина (Штиных?) Пелагия Антонова

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Место рождения

дер. Малаховская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Малаховская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Аграфена Корнилова

Отец ребёнка: Зязин Корнило Петров

дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зязин Корнило Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Дымовская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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