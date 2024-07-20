Китайкина (Аталыкова) Параскева Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китайкина (Аталыкова) Параскева Иоанновна

Место рождения

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Аталыков Иоанн Петрович

Мать: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Матрона Иулиановна

Отец ребёнка: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
1916

Муж: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Китайкин Нестор Иулианиевич

Отец ребёнка: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Китайкин Максим Иулианович

Отец ребёнка: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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