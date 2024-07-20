Китайкина (Аталыкова) Параскева Иоанновна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Матрона Иулиановна
Отец ребёнка: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
1918
Сын: Китайкин Нестор Иулианиевич
Отец ребёнка: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Китайкин Максим Иулианович
Отец ребёнка: Китайкин Юлиан Иаковлевич-Яковлевич
Смерть
Неизвестно