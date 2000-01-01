Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Симдянкина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно