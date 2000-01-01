Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Симдянкина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Михаил Федорович

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