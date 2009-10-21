Яркин Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Леонид Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1934

Дата смерти

21.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.2009
Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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