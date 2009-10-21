Яркин Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1934
Дата смерти21.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2009
Верхние Тарханы, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)