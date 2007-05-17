Волков Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1947
Дата смерти17.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1970
Дочь: Волкова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Надзаровна
Рождение ребёнка
01.06.1972
Сын: Волков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1979
Сын: Волков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Волкова Наталья Надзаровна
Рождение ребёнка
01.05.1981
Дочь: Нефёдова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Надзаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2007