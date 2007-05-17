Волков Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Владимир Васильевич

Волков Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.08.1947

Дата смерти

17.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1947

Отец: не указан

Мать: Волкова Наталья Надзаровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1970

Дочь: Волкова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Надзаровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1972

Сын: Волков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1979

Сын: Волков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Наталья Надзаровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1981

Дочь: Нефёдова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Надзаровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Наталья Надзаровна

Смерть
17.05.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close