Бикташева (Файзулина) Фаузия Нурияздановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Файзулин Нурияздан
Мать: Файзулина Махинур
Рождение ребёнка
25.06.1963
Сын: Бикташев Флёр Файзрахманович
Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович
Аминево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Роза Файзрахмановна
Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Рамзиль Файзрахманович
Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Альфред Файзрахманович
Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович
Смерть
Неизвестно