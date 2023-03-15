Бикташева (Файзулина) Фаузия Нурияздановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташева (Файзулина) Фаузия Нурияздановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файзулин Нурияздан

Мать: Файзулина Махинур

Рождение ребёнка
25.06.1963

Сын: Бикташев Флёр Файзрахманович

Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович

Аминево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Роза Файзрахмановна

Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Рамзиль Файзрахманович

Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Альфред Файзрахманович

Отец ребёнка: Бикташев Файзрахман Нигматуллович

Смерть
Неизвестно
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