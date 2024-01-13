Петрович Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрович Степан Иосифович

Мать: Петрович Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Жил и умер на Украние
Смерть
1974
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