Бякова Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бяков Авдей Абросимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Авдеева
Отец ребёнка: Бяков Авдей Абросимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно