Бякова Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Авдей Абросимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Авдеева

Отец ребёнка: Бяков Авдей Абросимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Авдей Абросимов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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