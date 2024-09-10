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Яков Васильевич

Место рождения

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1679

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1679 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1695 и 1715

Жена: Евфимия Ивановна

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об лист. Деревня Оброшино. Жена плотника Евфимия Ивановна, 40 лет. У неё два сына Терентий 4 года, Осип 2 года. Муж Евфимии, Яков Васильевич вызван в плотники в Санкт-Петербург. 171... Показать все
Смерть
После 1719
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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