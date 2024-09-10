Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1679
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1695 и 1715
Жена: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Осип Яковлевич
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101об лист. Деревня Оброшино. Жена плотника Евфимия Ивановна, 40 лет. У неё два сына Терентий 4 года, Осип 2 года. Муж Евфимии, Яков Васильевич вызван в плотники в Санкт-Петербург. 171... Показать все
Смерть
После 1719
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург