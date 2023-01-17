Шарнин Леонид Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1900 ст.
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1900 ст.
Отец: Шарнин Сергей Иванович
ГАСО ф.6 оп.20 д.332 л.116об.-117 Трех-Святительская церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. МК за 1900год, запись №224. родился 03 августа, крещен 05 августа Леонид... Показать все
Крещение
05.08.1900 ст.
Место жительства
1919
Могочино, Молчановский муниципальный район, Томская область
В ~1919г эвакуирован с войсками Колчака в Томскую губернию, с. Могочино
Военная служба
1942
C 01.08.1942 по май 1945 участник ВОВ. Медали "За боевые заслуги", "За отвагу", орден Красной звезды.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарнина Дарья Георгиевна
Смерть
1955
Подольск, Подольск, Московская область