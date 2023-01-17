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Шарнин Леонид Сергеевич

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

03.08.1900 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1900 ст.

Отец: Шарнин Сергей Иванович

Мать: Шарнина Любовь Алексеевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.332 л.116об.-117 Трех-Святительская церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. МК за 1900год, запись №224. родился 03 августа, крещен 05 августа Леонид... Показать все
Крещение
05.08.1900 ст.
Место жительства
1919
Могочино, Молчановский муниципальный район, Томская область
В ~1919г эвакуирован с войсками Колчака в Томскую губернию, с. Могочино
Военная служба
1942
C 01.08.1942 по май 1945 участник ВОВ. Медали "За боевые заслуги", "За отвагу", орден Красной звезды.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарнина Дарья Георгиевна

Смерть
1955
Подольск, Подольск, Московская область
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